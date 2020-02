Stiri pe aceeasi tema

- Metroul din metropola americana New York a fost afectat vineri de proteste la care au participat sute de persoane organizate de un grup antisistem, care a coordonat mai multe actiuni pentru a cere transport gratuit in aceasta retea si reducerea numarului de politisti, informeaza EFE."Strazile…

- "Comandantul suprem, demisia, demisia", au scandat protestatarii stransi in faza universitatii Amir Kabir. Imagini cu protestul au aparut pe retelele de socializare, in postari pe Twitter semnalandu-se proteste si in alte orase, dar si faptul ca fortele de ordine au intervenit in forta. Agentia semioficiala…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a împlinit vineri 17 ani. De ziua ei, a ramas fidela rutinei sale si a protestat în fata Parlamentului Suediei din Stockholm, în cadrul actiunilor saptamânale prin care solicita politicienilor sa adopte urgent masuri de limitare a efectelor…

- Liderii Federatiei Sindicatelor Libere in Invatamant Dolj spun ca nu se poate reduce numarul de ore pentru elevi de anul viitor, conform modificarilor aduse articolului 66 din Legea educației. Liderii FSLI Dolj mai spun ca vor cere prorogarea acestui articol pana in 2024. Conform modificarilor aduse…

- CHIȘINAU, 16 dec - Sputnik. Vicepremierul pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, și reprezentantul politic al Tiraspolului, Vitali Ignatiev, se intalnesc astazi pentru a ajunge la un compromis privind semnarea protocolului rundei de negocieri in formatul ”5+2” de la Bratislava. © Sputnik / Zaharova:…

- Discuțiile dintre factorii decizionali din Primaria Suceava cu reprezentanții structurilor locale de tineret la cea de-a doua ședința a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) din municipiul reședința de județ, care au avut loc luni, 2 decembrie, au dus la cinci concluzii, care vor fi…

- Actorul britanic de comedie Sacha Baron Cohen a spus ca daca Facebook ar fi existat in anii '30 i-ar fi permis lui Hitler sa aiba o platforma pentru ideologiile lui antisemite, scrie BBC. Vedeta a criticat platforma sociala în cadrul unui discurs sustinut la New York. El a criticat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 care se refera la reducerea numarului de ore din invatamant. Proiectul de lege referitor la reducerea numarului de ore din invatamant a fost adoptat initial anul trecut de Parlament,…