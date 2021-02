Proteste în Serbia: Ultim omagiu, în fața guvernului, pentru cadrele medicale ucise de Covid-19 Sute de persoane au pastrat luni un minut de reculegere in fata unei cladiri a guvernului sarb, pentru a aduce un omagiu cadrelor medicale ucise de COVID-19 si pentru a cere sa se faca mai mult in vedere protejarii lucratorilor sanitari, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Participantii la acest protest au depus trandafiri albi si au aprins lumanari la intrarea in cladirea guvernului. Dintre cele 4.245 de persoane care au decedat in Serbia din cauza COVID-19, 105 sunt cadre medicale, conform datelor oficiale. Citește și: Omul lui Ion Iliescu inca face parte din Guvern!… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Timis a decis sa declare focar de coronavirus sectia de boli interne a spitalului lugojean. Pana miercuri seara, opt pacienti si patru asistente au fost diagnosticate cu coronavirus, au declarat pentru Lugoj Info.ro surse medicale. DSP a decis luarea de urgenta a mai multor…

- Testarea in masa pentru COVID-19 a mii de persoane in statiunea elvetiana St. Moritz, unde unele hoteluri de lux au fost plasate in carantina, a relevat 53 de infectii cu noul coronavirus, dintre care 31 cu o varianta cu raspandire rapida, au informat joi oficiali locali, potrivit Reuters, potrivit…

- Maine, 27 decembrie, in jurul orei 09.00, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infectioase Cluj Napoca. Maine, 27 decembrie, in jurul orei 9, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de…

- Aproape 140.000 de persoane au primit prima doza de vaccin anti COVID-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech in prima saptamana a campaniei de imunizare, a informat miercuri ministrul responsabil cu acest program, transmite Reuters, citat agerpres.ro.

- Italia va lansa o campanie de vaccinare anti-COVID gratuita si la scara larga la inceputul anului viitor, iar cadrele medicale si persoanele in varsta vor avea prioritate, a declarat miercuri, in Parlament, ministrul Sanatatii Roberto Speranza, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. "In sfarsit…

- Mii de sarbi i-au adus duminica un ultim omagiu la Belgrad lui Irineu, patriarhul Bisericii Ortodoxe Sarbe, care a murit de COVID-19 intr-un moment in care Serbia se confrunta cu o crestere a numarului de contaminari, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Aceasta tara balcanica de sapte milioane de…

- Mii de sarbi i-au adus duminica un ultim omagiu la Belgrad lui Irineu, patriarhul Bisericii Ortodoxe Sarbe, care a murit de COVID-19 intr-un moment in care Serbia se confrunta cu o crestere a numarului de contaminari, informeaza AFP preluat de agerpres. Aceasta tara balcanica de sapte milioane de…

- Cateva mii de persoane inarmate cu cratițe și fluiere s-au strans miercuri in centrul Berlinului pentru a protesta impotriva planurilor guvernului Angelei Merkel de a-și acorda mai multe puteri pentru a impune restricțiile menite sa previna raspandirea coronavirusului, transmite Reuters.Parlamentul…