- Cateva sute de angajați din industria HoReCa au protestat la Bacau, nemulțumiți de decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de a inchide la interior unitațile de alimentație publica.

- In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, desfașurata astazi, 9 octombrie, s-a decis suspendarea desfașurarii cursurilor ,,fața in fața” la clasa a II – a C de la Școala Gimnaziala nr. 1 „Aviator Mircea T. Badulescu” din municipiul Buzau, pana la data de 22.10.2020 inclusiv,…

- In ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența din Bacau de astazi s-au actualizat și aprobat scenariile de funcționare pentru unitațile de invațamant preuniversitar din județul Bacau ce vor intra in vigoare la data de 21.09.2020 In... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In vederea deschiderii noului an școlar, in cursul zilei de luni a fost convocata o ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-a analizat situația epidemiologica din fiecare localitate, in funcție de care se decide modul in care copiii vor merge sau ...

- Astazi, 3 septembrie 2020, a avut loc o noua sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul careia au fost dispuse noi masuri de relaxare. Astfel, s-a decis ca activitatile ce presupun prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nealcoolice…

- Ulterior, SPI a demarat testari la secția la care lucreaza salariatul și au mai fost depistate inca șase persoane pozitive. Potrivit directorului SPI, Laurențiu Ivan, pana acum au fost efectuate peste 20 de teste, iar SPI așteapta rezultatele la inca opt care au fost realizate astazi.…

- In aceasta dimineața, in baza discuțiilor purtate de catre Instituția Prefectului cu reprezentanți din cadrul Direcției de Sanatate Publica, agenți economici din domeniul Horeca și membri ai Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), s-a adoptat Hotararea nr. 22 privind punerea in aplicare…

- "Nu avem, in acest moment, date care sa ne conduca spre adoptarea acestei ultime solutii si masuri privind carantina si izolarea. In acest moment analizam datele, probabil ca maine dimineata (marti – n. r.) vom organiza o intalnire a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta unde vom analiza…