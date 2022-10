Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva membri USR au organizat vineri, 7 octombrie, un protest in fața Administrației Prezidențiale, acuzand ca se incearca „mușamalizarea unei achiziții cu dedicație de 600 de BMW-uri de la prietenul președintelui Klaus Iohannis pentru Poliția Romana”.„Dealer neautorizat BMW” a fost bannerul afișat…

- Mai mulți membri USR au organizat, vineri dimineața, un protest in fața Administrației Prezidențiale din București: „Se incearca mușamalizarea unei achiziții cu dedicație de 600 de BMW-uri de la prietenul președintelui Klaus Iohannis pentru Poliția Romana

- Mai mulți membri USR au organizat vineri dimineața un protest in fața Administrației Prezidențiale din București: „Se incearca mușamalizarea unei achiziții cu dedicație de 600 de BMW-uri de la prietenul președintelui Klaus Iohannis pentru Poliția Romana”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sorin Cimpeanu și-a motivat, luni, demisia din funcția de ministru al Educației, el susținand ca era necesar sa faca asta “pentru a nu periclita reforma in educație”. Declarația sa vine in contextul in care președintele Klaus Iohannis a vorbit de toleranța zero in privința plagiatului, acuzații care…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat miercuri, 28 septembrie, ca au fost sesizate cinci institutii in cazul Blue Air și a atras atentia asupra felului in care Guvernul a imprumutat compania low-cost aeriana in 2020, precizand ca documentele arata ca imprumutul nu are sanse sa fie rambursat. „Am…

- USR a reclamat la mai multe instituții, inclusiv la Parchetul European și la Curtea de Conturi a Romaniei, achiziția de mașini BMW pentru Poliția Romana. Licitația organizata de Poliția Romana pentru a cumpara automobile a fost reclamata la Autoritatea de Management, Curtea de Conturi, Oficiul European…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, joi, la un eveniment organizat de Curtea de Conturi, ca instituțiile statului sa ancheteze fraudele cu bani publici din timpul starii de urgența, unele dintre acestea fiind semnalate de inspectorii Curții. In perioada starii de urgența și apoi de alerta, Guvernul…

- ​​PSD este in creștere in opțiunile de vot ale romanilor, fiind in iulie pe primul loc cu 37%, cu doua procente mai mult decat luna precedenta, potrivit ultimului sondaj Avangarde, realizat la comanda PSD. Pe locul doi, la mare distanța este PNL, cu 23%, și el in creștere cu trei procente fața de luna…