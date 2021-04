Protest în fața Primăriei Iași. Se cere adoptarea bugetului local Cateva zeci de persoane au venit, luni dimineata in fata Palatului Roznovanu, imobil in care functioneaza Primaria Iasi, pentru a-si manifesta nemultumirea cu privire la faptul ca, in sedinta extraordinara de joi, bugetul local pentru anul in curs a primit aviz negativ, scrie Agerpres.Protestatarii sunt reprezentanti ai opt sindicate din cadrul institutiilor subordonate municipalitatii iesene. Avand pancarte, acestia scandeaza "Votati bugetul Iasiului! Nu facem politica, vrem curatenie, vrem politie locala! Vrem spitale, gradinite! De asta v-am votat?", "Respectati cetatenii orasului, votati bugetul!",… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna se inscrie in linia discursurilor deja celebre ale lui Nicolae Ceaușescu sau Ion Iliescu, atunci cand face referire la cei care contesta acțiunile guvernului pe care il reprezinta. Intr-o intervenție avuta marți, la pranz, la Digi 24, liderul USR i-a catalogat drept „huligani”…

- Aproximativ 50 de oameni au protestat sambata la Timisoara fata de restrictiile impuse de guvernanti si au solicitat ridicarea carantinei din municipiu, care a fost introdusa pe 8 martie. Protestatarii, majoritatea fara masca de protecție pe fața, au cerut si demisia primarului Dominic Fritz, relateaza…

- Este haos la metroul din Bucuresti, in aceasta dimineata, dupa ce sute de oameni au coborat in tunel, pe sine, in statia Piata Unirii 1, pentru a protesta. Haos la metroul din Bucuresti. Sute de oameni au coborat in tunel, in statia Piata Unirii, pentru a protesta Angajatii de la salubritate, protest…

- Cu ocazia Zilei Politiei Romane, angajații din MAI protesteaza, joi, in Piața Victoriei. Reprezentantii Federatiei si ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din MAI s-au adunat in fața Guvernului pentru a reclama „incalcarea grosolana a drepturilor omului in Romania”. Polițiștii…

- Potrivit Romania TV, la Timișoara, protestatarii au fost saltați de jandarmi și au fost luați cu duba. O persoana prezenta la protest a povestit, la același post TV, ca autoritațile nu i-au mai lasat pe manifestanți sa se deplaseze in centrul Timișoarei, mai exact in fața Operei. O mare parte dintre…

- Oare nu trebuie sa porți masca daca participi la o adunare cu peste 100 de persoane? Asta lasa sa se ințeleaga autoritațile care au supravegheat protestul „Fara Carantina”, desfașurat duminica in centrul Timișoarei. Totul, dupa ce la manifestarea la care au participat peste 100 de persoane au fost date…

- Cu o rata de infectare de 7,36 de cazuri la mia de locuitori, Timișoara intra in carantina in aceasta noapte, insa nu va primi o cota mai mare din tranșa Pfizer care ajunge maine in țara. Asta deși chiar ieri autoritațile locale spuneau ca au promisiuni de la vicepremierul Dan Barna și de la reprezentanți…

- Reprezentanții a doua structuri sindicale de la calea ferata, Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane și Federația Naționala a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL, au anunțat printr-un comunicat de presa ca azi, 17 februarie, in intervalul 12.30 – 13.30, vor picheta simultan sediul…