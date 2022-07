Protest al şefilor de asociaţii la adresa Primăriei: „Două hotărâri ale CL Iaşi sunt în afara legii” Mai multi administratori de condominiu s-au adresat ziarului nostru pentru a sesiza faptul, ca, in opinia lor, doua hotarari emise de Consiliul local Iasi contin prevederi ce pot fi considerate in afara legii. Este vorba despre HCL nr. 413 si 414 ambele din 29.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de atestare a administratorilor de condominii persoane fizice si respectiv, persoane juridice. Importanta subiectului este probata de numarul mare de asociatii de proprietari din Iasi si localitatile limitrofe (peste 2000) la care se adauga impactul acestuia asupra unei categorii profesionale ce… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

