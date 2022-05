Protectia Copilului Tulcea cumpara microbuz. Cine il livreaza (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor oficiale, contractele au fost semnate in baza Acordului cadru semnat initial intre cele doua parti. In Sectiunea Document puteti consulta anunturile de atribuire. Universitatea Ovidius din Constanta a semnat noi contracte subsecvente privind atribuirea serviciilor de paza, in baza contractului…

- Conform sursei citate, valoarea contractului este de 7.999.885,33 de lei. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire. Primaria Municipiului Mangalia a atribuit contractul privind lucrarile de reparatii pentru drumurile din Mangalia si statiunile arondate. Societatea care si a adjudecat…

- Potrivit datelor oficiale, valoarea contractului este de 301.200 de lei fara TVA, atribuirea fiind facuta prin procedura simplificata. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul privind atribuirea contractului. Primaria Municipiului Mangalia cumpara utilaj buldoexcavator pentru executarea lucrarilor…

- Potrivit datelor oficiale, valoarea contractului este de 428.476,2 lei, fara TVA. In Sectiunea Document poate fi accesat anuntul de atribuire. Societatea Termoficare Constanta a atribuit, prin procedura simplificata, contractul pentru intretinerea contoarelor de energie termica, castigator fiind Fluid…

- Societatea Seaside Playgrounds se ocupa de "intermedieri in comertul cu produse diverseldquo;, iar asociat unic si administrator este George Toda. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire. Echipamente de joaca vor fi livrate Gradinitelor 4 si 5 din Cernavoda, in urma contractului semnat…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale, de executie, vacante, dupa cum urmeaza:1. Psiholog S ndash; Centrul de Plasament Sambata Noua 1 post. Evaluare si consiliere psihologica;…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea a incheiat un acord cadru pentru furnizare produse de ingrijire personala pentru centrele aflate in subordinea DGASPC Tulcea. Potrivit Licitatie publica.ro, denumirea completa a proiectului atribuit este "Furnizare Produse de Ingrijire…

- Contractul este valabil doi ani. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire. Academia Navala Mircea cel Batran a atribuit Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane TAROM contractul privind transporturile aeriene de pasageri pe curse interne si internationale. Informatiile au…