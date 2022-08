Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Gubandru, director adjunct CJPC Timiș: „Total inacceptabil ce am gasit azi la un supermarket Profi din județ” (foto). Este vorba despre supermarketul din comuna Peciu Nou, se arata in comunicatul semnat de Mihai Gubandru, directorul adjunct al Comisariatului Judetean pentru...

- Comisarul sef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș, Mihai Alin Gubandru, a reusit sa castige concursul organizat la Bucuresti pentru functia pe care deja o ocupa. La concursul organizat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Mihai…

- Comisarii Protecției Consumatorului BN au verificat bucataria complexului Fisherman`s din Colibița. Au gasit mucegai, ulei ars, și produse expirate, in bucatarie, așa ca i-au suspendat activitatea. De asemenea, cuantumul amenzilor se ridica la 55.000 de lei. Mai mulți clienți, din intreaga țara, s-au…

- Mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pus in aplicare de polițiștii din Peciu Nou, la Șag. Oamenii legii au prins un tanar de 26 de ani, condamnat la inchisoare in Targu-Jiu, care statea fara forme legale in Șag, județul Timiș. Barbatul a fost dus la penitenciar.

- In urma actiunii de control desfasurata de echipe ale Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor CRPC Bucuresti Ilfov, coordonate de vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC Mihai Culeafa, la Patiseria Paul din mall ul bucurestean Promenada, apartinand…

- Controalele operative CJPC Timiș continua in fiecare zi, Din pacate unii operatori economici nu au ințeles ca siguranța și drepturile consumatorilo nu pot fi neglijate. Iata ce abateri au fost descoperite la Kaufland (str.nGh.Lazar Timișoara inclusiv zona grill) Abateri: Vitrine nefuncționale, neigienizate…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) deruleaza operațiunea „Caravana consumatorilor”, care iși propune „realizarea unei abordari de control unitare, la nivelul tuturor structurilor teritoriale ale instituției, astfel incat intensitatea și frecvența acțiunilor de verificare a…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, afirma, intrebat despre declaratiile primarului Capitalei, Nicusor Dan, privind controalele facute de comisarii institutiei la mijloacele de transport in comun, ca el este "o fire emotiva" si "se pierde…