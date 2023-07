Stiri pe aceeasi tema

- Mancaruri extravagante, cu arome unice, fripturi gatite perfect din cea mai scumpa vita și localuri cu priveliști perfecte. Asta ofera cele mai bune restaurante din lume. Spania are cele mai multe locații in top 5 anul acesta.

- Scandal in diplomația romaneasca. Ambasadorul Romaniei in Kenya, Dragoș Viorel Țigau, a fost chemat de urgența de la post, in 8 iunie, dupa ce a fost acuzat de un grup de diplomați africani ca i-ar fi asociat cu maimuțele intr-o reuniune diplomatica la sediul ONU din Nairobi. Incidentul ar fi avut loc…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca ambasadorul roman a fost chemat in regim de urgența in țara, imediat dupa ce a aflat pe 8 iunie de incident, și a declanșat procedura de rechemare la post, cea prin care un diplomat este revocat din misiunea externa, potrivit unor precizari facute la solicitarea…

- Un echipaj de jandarmi a reușit sa țina flacarile sub control pana la intervenția pompierilor, la un autoturism care ardea in parcarea unei zone comerciale. Ieri, 28 mai a.c., in jurul orei 15.00, un echipaj de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Timișoara, in timp ce desfașura serviciul de patrulare,…

- Duminica, 28 mai, are loc evenimentul „Timotion – Timișoara se mișca”. Drept urmare, traficul rutier va fi inchis pe artere importante din zona centrala a municipiului. Reprezentanții STPT anunța și care ar fi rutele ocolitoare folosite de mijloacele de transport in comun.

- Doua unitati de alimentatie publica, aflate in cadrul unui targ organizat la Pavilionul Expozitional din Constanta, au fost inchise temporar de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care modificarea datei de consum si folosirea…

- Controale ale inspectorilor de la Protecția Consumatorilor in Biled și Șandra. Amenzi totale de 46.000 de lei, unitați inchise. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a inițiat, pe data de 25 aprilie 2023, o acțiune de control care a vizat 7 operatori economici...

