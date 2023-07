Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Calistrat susține ca 10% din cat caștigi la nunta trebuie sa dai bisericii. Acesta a spus, la BZI.ro, ca Dumnezeu nu trebuie luat de prost și pentru a nu face asta, rezolvarea, in opinia lui, e sa se imparta caștigul de la nunta intre miri și biserica. „Ai citit in Scriptura ce inseamna zeciuiala?…

- ​Preotul Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iași, filmat anul trecut in timp ce lovea o femeie in curtea bisericii, a afirmat intr-o emisiune ca mirii trebuie sa dea catre Biserica 10 la suta din ce strang la nunta. „Ai citit in Scriptura ce inseamna zeciuiala? Ca 10% din ce caștigi trebuie…

- Parintele Calistrat a explicat ce ar trebui sa faca tinerii cand se casatoresc pentru a-l cinsti pe Dumnezeu, plecand de la zeciuiala biblica. Parintele Calistrat de la Manastirea Vladiceni din Iași este recunoscut pentru declarațiile sale controversate. El a explicat intr-un mod propriu ce inseamna…

- Preotul Calistrat susține ca 10% din cat caștigi la nunta trebuie sa dai bisericii. Acesta a spus ca Dumnezeu nu trebuie luat de prost și pentru a nu face asta, rezolvarea, in opinia lui, e sa se imparta caștigul de la nunta intre miri și biserica.„Ai citit in Scriptura ce inseamna zeciuiala? Ca 10%…

- Parintele Calistrat a explicat ce ar trebui sa faca tinerii cand se casatoresc pentru a-l cinsti pe Dumnezeu, pentru harul pe care l-au primit in timpul cununiei religioase. Parintele Calistrat de la Manastirea Vladiceni din Iași este recunoscut pentru declarațiile sale controversate. Ce inseamna zeciuiala…

- Cunoscutul parinte Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din județul Iași a explicat in trecut ce inseamna zeciuiala.„Ai citit in Scriptura ce inseamna zeciuiala? Ca 10% din ce caștigi trebuie sa dai la biserica? Da, ei, acuma, ma asculta-ma: cat a costat rochia miresei? 2.000 - 3.000 euro da?!…

- Peste 4,5 milioane de refugiati ucraineni au intrat in Romania incepand din 10 februarie 2022, in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia. Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania pe fondul invaziei ruse a trecut de 4,5 milioane, releva datele Politiei de Frotniera , potrivit News.ro . Conform…

- Se modifica legea RCA . Dupa vanzarea unei mașini , șoferul va putea pastra clasa de bonus-malus trei ani. Mai mulți parlamentari propun, printr-un proiect legislativ aflat in dezbatere la Senat, ca, in cazul vanzarii sau radierii unui vehicul, clasa de bonus-malus sa se pastreze timp de mai mulți ani…