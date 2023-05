Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SIS au efectuat mai multe percheziții la o fabrica clandestina de țigari deconspirata la Comrat, unde au depistat și ridicat peste 800.000 țigarete, pachete pentru ambalarea a 13 milioane țigari, timbre de acciz false și au reținut doi membri ai grupului infracțional. Țigarile…

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SIS, au ridicat peste 800.000 de țigari și pachete pentru ambalarea a 13 milioane de țigari la Comrat. De asemenea, au fost reținuți doi membri ai grupului infracțional responsabil de producerea clandestina a țigarilor și de contrabanda. Perchezițiile au avut…

- Fabrica de sarma de la Beclean a omului de afaceri, originar din Certeze, Vasile Dan, a fost scoasa la vanzare cu un preț de pornire de 28,8 milioane de euro. Aceasta a fost scoasa la licitație de lichidatorul companiei, care este in faliment. Terenul aferent fabricii se intinde pe 40 de hectare, iar…

- Fabrica de sarma Dan Steel Beclean a fost scoasa la vanzare cu 28,8 milioane de euro, de lichidatorul care se ocupa de falimentul companiei. Activitatea fabricii a fost oprita anul trecut. Potrivit Profit.ro , fabrica de sarma de la Beclean a omului de afaceri Vasile Dan a fost scoasa la vanzare cu…

- O fabrica de tigari care functiona clandestin, dar si un camion in care se aflau peste 100.000 de pachete de tigari au fost descoperite in municipiul Falticeni, in urma unei actiuni derulate de politistii din Suceava, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, de Inspectoratul General al…

- CITR (fosta Casa de Insolvența Transilvania), care se ocupa de falimentul producatorului Dan Steel, a inceput sa vanda parte din stocul de marfa al acestuia. Producatorul este in faliment din primavara anului trecut, dupa doi ani de insolvența. Fosta Casa de Insolvența Transilvania, care se ocupa de…

- In noua firma este cooptat Erdugan Osman Mehmet, iar Bogdan Constantin Budeanu se retrage din Brilliant Digital SRL Intre timp, in instanta inca se afla pe rol rejudecarea cazului privind anularea documentatiei prin care Building BNB construieste un imobil in zona Centrului Meteorologic Constanta In…

- Mult așteptata licitație privind desemnarea consorțiului de firme care va continua lucrarile pe cei 75 de kilometri de drum județean incluși in proiectul Axei rutiere Suceava – Iași iși amana din nou deznodamantul, fapt care nu are cum sa bucure pe nimeni, de la constructori și pana la zecile ...