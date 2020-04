Proprietăţile benefice ale păducelului, numit şi „planta inimii” Paducelul este numit si „planta inimii”, deoarece este ideal pentru tratarea afectiunilor cardiace. Aceasta planta are grija de starea muschiului cardiac si sustine ritmul cardiac normal. In acelasi timp, are efecte benefice asupra vaselor de singe periferice, coronare si cerebrale. Aceste efecte benefice se datoreaza substantei proantocianidina, care favorizeaza cresterea ritmului cardiac, inima Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

