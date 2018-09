Stiri pe aceeasi tema

- Tanara in varsta de 20 de ani care a murit pe un yacht al unui miliardar mexican s-a sinucis cu niște funii in timp ce se afla pe la bord, in apropierea unei insuli grecești Kefalonia, potrivit unor noi informații despre cazul care a șocat o lume intreaga. Vezi galeria foto + 3 + 3 Trupul tinerei Sinead…

- Romania va beneficia de o finanțare de 59 milioane de euro din Fondul de coeziune al Uniunii Europene, pentru modernizarea ecluzelor de pe canalele Dunare – Marea Neagra și Midia Navodari – Poarta Alba. Acestea din urma asigura conexiunea portului ...

- Polițistul Marian Godina, intr-o postare pe Facebook, atrage atenția ca Poliția Rutiera va deconta decizia de a retrage placuțele de inmatriculare cu mesaj anti-PSD. Polițistul Marian Godina, intr-o postare pe pagina sa de socializare, face cateva precizari cu privire la atitudinea Poliției Romane care…

- O noua Zi de Curațenie Naționala „Let’s Do It, Romania!” va avea loc la mijlocul lunii septembrie, eveniment care va reuni, la nivel internațional, 150 de țari sub umbrela World Cleanup Day. Romanii din toate județele sunt invitați astfel sa raporteze zone cu deșeuri și sa contribuie la Harta Deșeurilor,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, luni, in Alba, ca Romania va accesa fondul de Solidaritate al UE, dupa pagubele produse de inundatii, precizand ca unele situatii puteau fi anticipate daca se implementau la timp proiecte.

- KMG International, proprietarul Rompetrol, a continuat in trimestrul I 2018 majorarea rezultatelor operaționale și financiare, pe fondul dezvoltarii activitaților de trading și retail cu produse petroliere in Romania și in regiunea Marii Negre, arata un comunicat transmis luni de grupul petrolier,…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat o finantare de peste 246 milioane de euro din Fondul de coeziune, pentru constructia sectiunii de autostrada ce leaga localitatile Tirgu Mures, Ogra si Campia Turzii, din Romania.