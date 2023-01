Proiectul Timișoara-Capitală Culturală Europeană 2023 se aropie de start Timișoara-Romania, Elefsina-Grecia și Vesprem-Ungaria organizeaza in 2023, acest eveniment de factura europeana. Vesprem a inceput deja de la 21 ianuarie 2023, seria de evenimente. Elesfina va incepe din 2 februarie, iar Timișoara va da startul in weekend-ul 17-19 februarie 2023. Timișoara a pregatit o suita de nu mai puțin de 50 evenimente diverse, in interior și exterior, de la proiecții de film, la expoziții, cultura in spații neconvenționale. Articolul Proiectul Timișoara-Capitala Culturala Europeana 2023 se aropie de start apare prima data in Stirile Banatului .Articolul Proiectul Timișoara-Capitala… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

