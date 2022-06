Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul care are loc in weekendul 25-26 iunie vine cu spectacole si activitati in aer liber pentru public. Calea Victoriei va ramane deschisa circulatiei rutiere, in timp ce Șoseaua Kiseleff și zona Drumul Taberei, intre Valea Ialomiței și Valea Argeșului, vor deveni „strazi deschise”. In cel de-al…

- Programul celui de-al șaselea weekend al evenimentului „Strazi deschise – București, Promenada urbana” activeaza zonele pietonale pe segmentele obișnuite din Calea Victoriei si Soseaua Kiseleff si le propune bucureștenilor sa exploreze noi spații de eveni

- Caravana mobila a campaniei Blood Network ajunge in București in perioada 18-19 iunie, iar cei care vor dona sange in acele zile vor primi bilete la festivalurile Untold sau Neversea, a anunțat marți primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, intr-o postare pe pagina de Facebook. ”Cu ocazia Zilei Mondiale…

- Nici nu au inceput sa circule noile tramvaie ca deja au aparut probleme incredibile demne de cascadorii rasului pe cea mai circulata linie din Capitala. Noile tramvaie cumparate de Primaria Capitalei de la o firma din Arad pe baza unui contract de circa 200 de milioane de euro pentru 100 de tramvaie…

- Festivalul de Teatru „Povești” de la Alba Iulia. PROGRAMUL de vineri: Artiști de renume, concert și spectacole Vineri este o noua zi a Festivalului de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, cu un program variat de evenimente: spectacole de teatru pentru copii și adolescenți, prezentare de carte, concert…

- Festivalul de Teatru „Povești” Alba Iulia. PROGRAMUL de marți: Lebedele Salbatice, De-aș fi Scufița Roșie și Anatomia unui clișeu Marți este a treia zi a Festivalului de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, cu un program variat de evenimente: spectacole pentru copii, lansare de carte și vernisaj de arta…

- Spectacole de teatru si dans, mini-concerte stradale, ateliere pentru copii, statui vivante, studiouri foto, precum si activitati comerciale se vor organiza in cadrul proiectului "Strazi Deschise - Bucuresti, Promenada Urbana", derulat de Primaria Capitalei prin Centrul de Proiecte Culturale ARCUB…

- In luna aprilie, ARCUB lanseaza Stagiunea Artelor Performative ce prezinta la Sala Mare a Hanului Gabroveni o selectie de spectacole de teatru, dans si teatru pentru copii realizate de operatorii culturali independenti din Bucuresti. Stagiunea Artelor Per