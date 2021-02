Proiectul Nord Stream 2 a fost abandonat de 18 companii de teama sancțiunilor SUA Nu mai putin de 18 companii au încetat recent sa mai lucreze pentru proiectul gazoductului rusesc Nord Stream 2, arata un document al Administratiei Biden trimis Congresului saptamâna trecuta si consultat de Reuters, relateaza Agerpres.



Anterior, Reuters a dezvaluit ca Departamentul de Stat al SUA a avertizat companiile europene pe care le suspecteaza ca ajuta Rusia în constructia gazoductului Nord Stream 2 ca risca sanctiuni.



Potrivit unui diplomat american, Departamentul de Stat sa pregateste sa publice un raport cu privire la companiile despre care crede ca…

Sursa articol: hotnews.ro

