- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a reafirmat luni, inca o data, poziția Chinei in problema Ucrainei, dupa ce in capitala Kiev și in alte orașe ucrainene au fost inregistrate explozii puternice. China dorește ameliorarea cat mai grabnica a situației. China susține permanent…

- Consilierul de stat și ministrul de externe din China, Wang Yi, a participat la data de 22 septembrie la reuniunea miniștrilor de externe a Consiliului de Securitate privind problema Ucrainei, care a avut loc la sediul ONU din New York. Wang Yi a spus ca poziția Chinei cu privire la problema Ucrainei…

- Targul Internațional pentru Comerțul cu Servicii (CIFTIS), China 2022, reprezinta un exemplu al eforturilor Chinei de promovare a deschiderii de nivel inalt, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. CIFTIS se afla luni in ultima zi de desfașurare. Mao Ning a…

- Cauza și efectul tensionarii situației in Strimtoarea Taiwan sunt foarte clare. SUA a instigat și provocat mai intii, iar China a venit mai tirziu cu contramasuri legitime, a declarat purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian. Autoritațile de la Washington și-au incalcat angajamentele…

- Armata Populara de Eliberare a Chinei din cadrul Comandamentului Militar de Est a monitorizat tot parcursul celor doua nave militare americane care au strabatut recent Stramtoarea Taiwan, situatia aflandu-se sub control, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian.…

- Biroul pentru Afacerile din Taiwan din cadrul Consiliului de Stat și Biroul de informații al Consiliului de Stat din China au lansat Cartea Alba „Problema Taiwanului și cauza reunificarii Chinei in noua era”. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a subliniat ca Taiwanul…

- Economia SUA se afla intr-o perioada de lupta, deoarece noile date privind PIB-ul au reliefat mai multe trimestre de contractie. Cu toate acestea, Statele Unite s-ar putea confrunta cu presiuni suplimentare, deoarece situatia Chinei – un inamic economic cunoscut – ameninta echilibrul politico-economic…