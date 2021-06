Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca in cadrul discutiilor pe care le-a avut vineri cu secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a discutat despre proiectele importante pentru judetul Suceava din acest domeniu. Gheorghe Flutur si Andreu Baciu au…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a efectuat, vineri o vizita de lucru in judetul Suceava. Andrei Baciu si presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur au fost prezenti in municipiul Radauti, acolo unde dupa o discutie la sediul primariei cu primarul Bogdan Loghin…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat, ca a fost identificat terenul pentru construcția viitoarei Facultați de Medicina din Suceava, acesta aflandu-se in curtea Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Gheorghe Flutur a spus ca propunerea privind amplasamentul a…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Andrei Loghin, a solicitat Guvernului din fondul de rezerva și de intervenție un sprijin financiar de 6,5 milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor curente dar și a datoriior existente la preluarea mandatului. Loghin a aratat ca o suma consistenta de 2,23…

- Primarilor suceveni li s-a solicitat sa identifice posibilitațile de implicare in campania de convingere a cetațenilor sa se vaccineze impotriva COVID-19. Solicitarea le-a fost adresata de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, intr-o ședința online. Șeful administrației județene a subliniat…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat, astazi, ca județului Suceava i-a fost alocat un elicopter SMURD, achiziționat de Ministerul Afacerilor Interne. Gheorghe Flutur a spus ca potrivit unei informari oficiale de la MAI, baza de operare pentru acest elicopter va fi la Campulung…

- Vicepresedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anti-COVID (CNCAV), Andrei Baciu, a declarat, marti, ca primele doze de ser produs de Johnson&Johnson vor sosi in Romania, cel mai probabil, in luna aprilie, urmand sa fie livrate in jur de 100.000. El a precizat,…

- Peste 123 de milioane de lei s-au cheltuit, in primele 6 luni de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, pentru testarea RT-PCR, transmite secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu.