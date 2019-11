Proiect unic în România. Bogdan Chirieac, semnal către viitorul Guvern: Să NU fie ucis din motive ELECTORALE ”Sectorul 5 vine de foarte departe in Municipiul București, dupa cum știm cu toții, din cauza problemelor sociale, din cauza lipsei de investiții. Acum avem un proiect, pentru prima data, intr-un oraș mare din țara noastra, proiect care cuprinde tot, de la cladiri de locuințe, birouri, spații culturale, administrative. Este genul de proiect care mi se pare foarte serios prin faptul ca instituții internaționale atat de importante precum BERD sau Camera de Comerț Romano - Germana iși manifesta dorința sa participe. De asemenea, același lucru il doresc și mulți investitori privați care sunt in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

