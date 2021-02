Proiect privind introducerea educaţiei financiare în învăţământul preuniversitar, depus la Parlament Mai multi deputati PSD propun, intr-o initiativa legislativa depusa la Parlament, introducerea educatiei financiare in invatamantul preuniversitar. Proiectul de modificare a Legii educatiei nationale prevede ca, pe langa alte competente, curriculumul national pentru invatamantul primar si gimnazial sa cuprinda si competente financiare. Printre atributiile centrelor comunitare de invatare permanenta la nivel local va fi si […] Articolul Proiect privind introducerea educatiei financiare in invatamantul preuniversitar, depus la Parlament apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

