- Un proiect pus in dezbatere publica prevede aprobarea unui proiect prin care persoanele juridice interesate pot investi in amenajarea spatiilor verzi aflate in administrarea Consiliului Local Sector 1. "Se aproba proiectul 'Adopta un spatiu verde!' prin care persoanele juridice interesate…

- Intretinerea si salubrizarea spatiilor verzi aferente blocurilor de locuinte din Sectorul 6 vor fi realizate de asociatiile de proprietari, informeaza Agerpres. "Intretinerea si salubrizarea spatiilor verzi aferente blocurilor de locuinte de pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 6…

- Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, in conformitate cu Regulamentul de inchiriere a parcarilor amenajate in municipiul Aiud, va organiza in data de 14 aprilie 2021 (miercuri) licitație publica cu strigare pentru atribuirea unui numar de 29 locuri de parcare, numerotate…

- Consilierii locali PNL propun proiectul de hotarare privind bugetarea participativa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, proiectul fiind inițiat de Feroiu Dumitru-Silviu, consilier local PNL in cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București. Acest proiect urmeaza a fi supus…

- ANUNT PUBLIC In temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administra/ia publica, republicata, si ale Hotararii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor si modalitatilor de aducere la cunostinta…

- Sporul natural negativ a crescut de aproape trei ori in luna noiembrie 2020 fata de cel din luna noiembrie 2019, cu un minus de 21.015 persoane, fata de un minus de 7.374 persoane in luna noiembrie 2019, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica (INS), publicat ieri si preluat…

- Regulamentul privind asigurarea suprafetei minime de spatii verzi pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta este in dezbatere publica Constantenii sunt invitati sa trimita sugestiile lor pe adresa de e mail primarie primaria constanta.ro pana pe 15 ianuarie…

- ANUNT prelungire termen consultare publica Se aduce la cunostinta publica prelungirea termenului inlauntrul caruia se pot trimite observatii, sugestii, contestatii, pana la data de 15.01.2021 (inclusiv) la proiectul de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici…