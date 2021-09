Stiri pe aceeasi tema

- Victoria-Maria Pripon, eleva in clasa a VI-a la Școala Gimnaziala „George Emil Palade” din municipiul Buzau, „este un copil normal, al momentului actual”, spune tatal ei, Alexandru, care este obișnuit, de buna seama, cu preocuparea ei de a scrie zilnic versuri, fiind „capabila sa descifreze ințelesuri…

- Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza, maine, seminarul de inchidere in cadrul proiectului “MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RELAȚIEI CLIMAT – MIGRAȚIA INSECTELOR IN DISTRICTUL BANATUL CENTRAL ȘI JUDEȚUL TIMIȘ”. Seminarul va avea loc , incepand cu ora 10,00, in sala N110 ( fosta 150) a Facultații…

- Școala gimnaziala din Florești va avea o clasa unde se va preda engleza in sistem intensiv. ”Una dintre convingerile de la care nu voi abdica niciodata este cea referitoare la nevoia de educație, asigurarea accesului la invațatura și formarea generației de maine. Un pas inainte il facem la Școala Gimnaziala…

- Conferința lansare proiect 1HARD/4.1/93 – “Rețea transfrontaliera integrata pentru servicii avansate de sanatate in domeniul Obezitații, Diabetului și a altor tulburari metabolice – OBDIA-NET” Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T Popa” Iași anunța conferința de lansare a proiectului 1HARD/4.1/93…

- In data de 23 iunie a.c., la orele 10 va avea loc la Școala Gimnaziala MAARIF din Voluntari, Județul Ilfov, o acțiune de prezentare a unui Proiect de Educație non-formala, intitulat “Mihai Eminescu – conexiuni cu Matematica, Fizica și Astrofizica” inițiat și realizat de Departamentul Matematica și Științe.…

- Miercuri 16 iunie 2021, la Școala Gimnaziala „Octavian Goga” Satu Mare s-a lansat revista de educație interculturala – ghid de activitați extracurriculare – „Tradiții și obiceiuri la romani”, proiect susținut de catre Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare…