- In luna August 2022 a avut loc un control din partea senatului Romaniei ,nu cunoastem daca materialul prin care se aduceau la cunostinta unele abuzuri in cadrul DGASPC Mures a fost predat si pus in discutie, in comisia de specialitate a parlamentului,nu cunoastem a se fi luat masuri,iar situatia continua…

- Consiliul Județean Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare parcare auto ecologica provizorie pe o perioada de trei ani", propus a fi amplasat in municipiul Targu Mureș, strada Gheorghe Marinescu nr. 50. "Informațiile privind…

- In cursul zilei de vineri mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Bucuresti si Cluj, au prelevat ficatul, rinichii si os-tendon de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un barbat de 35 de ani, internat in Sectia Clinica ATI,…

- Aproape doua milioane de romani il au ca patron spiritual pe Sfantul Ioan Botezatorul, transmite Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor. Este vorba despre 1.964.275 de barbati si femei. Mai exact, 1.309.194 barbati si 655.081 femei. La prenume masculine, cele mai intalnite sunt: Ioan ndash; 442.011,…

- Unul dintre cei patru elevi prinși sub daramaturile internatului liceului „Tamasi Aron", al carui perete s-a prabușit luni, o adolescenta in varsta de 17 ani, a fost transportata de urgența la la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mureș și se afla in stare critica. Medicii care se ocupa de fata…

- CARAȘ-SEVERIN – Mai precis, in privința conducerii Spitalului Județean de Urgența Reșița și a DGASPC. Am reținut asta din declarațiile facute de președintele Consiliului Județean (CJ), Romeo Dunca, la finalul ultimei ședințe! Președintele CJ și-a aratat insa indignarea fața de „reticența” unora dintre…

- Camelia Sabadean, asistenta de laborator la Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș, este nominalizata la titlul "Omul Anului", in cadrul unei campanii derulata de Televiziunea Romana. "Cautam eroii dintre noi!" Campania a debutat in data de 9 noiembrie, se desfașoara sub motto-ul "Cautam eroii…

- Coordonatorul proiectului "Program de preventie, depistare precoce si tratament precoce al cancerului de col uterin regiunea Centru", dr. Cosmina Uzun, a anuntat, joi, ca mai sunt doar 2.000 de teste HPV disponibile si ca s-a intrat in ultima luna de testare gratuita. Proiectul este derulat de Spitalul…