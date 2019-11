Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Capitalei a aprobat un proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Bucuresti cu Academia Romana in scopul realizarii unui parcaj, in regim de concesiune lucrari, pe terenul situat in strada Nicolae Tonitza nr.9, Sector 3.

- Primaria Capitalei va introduce o noua taxa municipala pentru apa uzata, in valoare de 0,07 RON per metru cub de apa, potrivit unui proiect votat in ședința Consiliului General al Municipiului București de joi.Consiliul General al Municipiului București a adoptat, in ședința de joi, un proiect…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat proiectul privind taxa de acces pe strazile Capitalei, iar o parte dintre restricțiile impuse de acesta urmeaza sa intre in vigoare anul viitor. Din 2022, insa, toate mașinile cu norma de poluare sub Euro 3 vor avea interzis in Capitala. Mașinile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca ar trebui sa fie unanimitate in Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru proiectul care prevede ca masinile cu norma de poluare sub Euro 5 vor plati vigneta "Oxigen" de acces si circulatie. "In primul rand, ne dorim ca Bucurestiul…

- Parcul Baneasa din nordul Capitalei se va nume Jersey City, a stabilit Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in sedinta de marti. Redenumirea parcului marcheaza inceputul cooperarii dintre Sectorul 1 al Capitalei si Jersey City, din New Jersey, Statele Unite.

- Parcul Baneasa din nordul Capitalei se va numi Parcul Jersey City, a stabilit, marți, Consiliul General al Municipiului București.Numele Parcului marcheaza inceputul cooperarii dintre Sectorul 1 al Capitalei și Jersey City, din New Jersey. Citește și: Bunicul Luizei a EXPLODAT inainte…

- Programul se va derula doar la nivelul Capitalei, iar de testarile gratuite vor putea beneficia 1.500 de persoane trecute de 55 de ani. Centrul pentru Seniori al Municipiului București a anunțat demararea in zilele imediat urmatoare a unui program de screening pentru cancerul colorectal, care va fi…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect care prevede exproprierea a zeci de proprietați adiacente Șoselei Giurgiului, pentru modernizarea rutiera a acestei artere. Suma pentru exproprieri este de 3,2 milioane de lei.Consiliul General al Municipiului București a aprobat,…