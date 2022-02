,,Sfarșitul de saptamana ne-a adus vești bune,, informeaza directorul Anca Potra de la Școala Gimnaziala Doba. Școala Gimnaziala Doba a caștigat alaturi de alte 4 scoli partenere – Școala Gimnaziala Sauca, Școala Gimnaziala Pir, Școala Gimnaziala Vetiș și Școala Gimnaziala Mihai Viteazul -Moftinu Mic proiectul ” Școala pentru toți, toți pentru Școala!”, proiect in domeniul incluziunii copiilor romi in școala (RCSI) Proiectul cu nr 2021-EY-PICR- 0002 este finanțat din fonduri europene și beneficiaza de o suma de 92.598 de euro prin “Granturile SEE și Norvegiene” Menționam ca pentru anul 2021 au…