Proiect adoptat: Angajații vor primi acces neîngrădit la istoricul muncii lor Fara birocrație inutila, fara proceduri greoaie și consumatoare de timp, angajații din Romania vor avea acces, online și neingradit, la datele proprii din Registrul de evidența a salariaților (REVISAL). Vor putea vedea, oricand, informațiile privind contractele de munca și vechimea, dar și daca angajatorii le-au platit contribuțiile catre stat. Proiectul, inițiat de deputata Cristina Pruna, a fost adoptat astazi in Parlament. Pentru a deveni lege trebuie doar sa fie promulgat de catre președinte. „Practic, proiectul repara o rotița defecta de pe piața muncii. In prezent, pentru a obține dovada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

