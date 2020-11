Programul Startup Nation trage pe dreapta Programat sa fie lansat in luna noiembrie 2020, Programul Startup Nation / Star-Tech Innovation ia o pauza. Reprezentanții Ministerului Economiei spun ca programul pentru Startup-uri va fi activ abia dupa ce va trece pandemia de coronavirus. Decizia a provocat reacții in randul asociațiilor de antreprenori, reprezentanții acestora susuținand ca „nu exista absolut niciun motiv pentru […] Articolul Programul Startup Nation trage pe dreapta apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

