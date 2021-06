Programul restaurantelor, prelungit până la ora 2 noaptea pentru nunți și botezuri Guvernul a aprobat in ședința de joi o hotarare prin care restaurantele pot ramane deschise pana la ora 2 noaptea in cazul organizarii de evenimente private, precum nunți și botezuri, potrivit unui comunicat al executivului. Decizia a fost luata la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Programul restaurantelor se prelungește doar pentru evenimentele private, in restul cazurilor, restaurantele pot fi deschise doar pana la ora 00.00. „Art. 1 – Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca s-a aprobat in ședința de Guvern Hotararea CNSU nr. 36 din 02.06. 2021 (Comitetul Național pentru Situații de Urgența) privind prelungirea programului restaurantelor. Cițu a precizat ca evenimentele private, de tipul nunților, botezurilor etc. vor putea fi desfașurate…

- Guvernul a aprobat modificarea regulilor din starea de alerta, astfel incat sa fie permisa organizarea nunților și a botezurilor pana la ora 2 noaptea. Programul restaurantelor se prelungește astfel cu doua ore, insa doar in cazul in care in aceste locații sunt organizate evenimente private. HOTARARE…

- La propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, a fost aprobat in ședința de Guvern ca evenimentele private, de tipul nunților, botezurilor, sa poata fi desfașurate in restaurant pana la ora 2.00, prelungindu-se astfel programul restaurnatelor, doar pentru evenimente private, cu doua…

- Masca de protectie la birou ramane obligatorie, chiar daca autoritatile au anuntat ca, de la 1 iunie, cu ocazia relaxarii masurilor de protectie, ea nu va mai fi necesara in spatiile inchise in care se afla maximum cinci salariati si toti sunt vaccinati impotriva COVID-19, deoarece actul normativ care…

- Guvernul a prelungit starea de alerta cu o luna, dar a inclus posibilitatea organizarii de evenimente sportive și culturale test, cu aprobare, numai pentru persoanele vaccinate, pentru cele care au avut boala, sau pentru cele testate. Anuțul a fost facut de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența,…

- Premierul Florin Cițu anunța, intr-un mesaj pe Facebook, modificarile pe care le va face Guvernul odata cu prelungirea starii de alerta. Acesta spune ca va propune Comitetului Național pentru Situații de Urgența ca circulația credincioșilor de Paște sa fie posibila pana la ora 05:00, magazinele sa fie…

- ​Premierul Florin Cîțu va propune ca în noaptea de Paște sa nu fie nicio restricție de circulație. De asemenea, șeful Guvernului vrea ca magazinele sa fie deschise în Vinerea Mare pâna la ora 20.00, și nu pâna la 18.00 cum prevad ultimele masuri. Propunerile, a precizat…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca va propune astazi, 8 aprilie, Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), al carui președinte este, mai multe masuri inaintea Paștelui. Florin Cițu a scris pe Facebook ca propunerile pe care le va inainta catre CNSU, in vederea sarbatorii Paștelui, sunt…