Programul Rabla Auto versiunea 2022-2024 va fi lansat pe 4 februarie Editia din acest an a programului “Rabla” va demara pe data de 4 februarie, in Vinerea Verde, iar saptamana viitoare vor fi anunțate toate condițiile și noutațile. “In cateva zile se finalizeaza Programul “Rabla” pentru versiunea 2022 – 2024. Am promis asociatiilor de profil predictibilitate si dorim sa prezentam un program care are ca obiective nu inchiderea portilor imediat dupa terminarea banilor, ci o etapizare si o predictibilitate in ceea ce priveste finantarea si avantajele unui asemenea program. La ora actuala exista masuri de incurajare a celor care vor sa cumpere masini noi, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

