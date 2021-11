Programul punctelor de vânzare ale STPT în zilele libere In zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, declarate prin lege nelucratoare, mijloacele de transport in comun și punctele de vanzare ale STPT vor avea program special. Astfel, mijloacele de transport in comun vor circula, in 30 noiembrie, conform programului din zilele de sarbatori legale, iar in 1 decembrie acestea vor circula conform programului de […] Articolul Programul punctelor de vanzare ale STPT in zilele libere a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

