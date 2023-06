Programul Prima Conectare: sprijin de până la 1.900 euro pentru racordarea la rețelele de apă și canalizare AJUTOR FINANCIAR… Mii de case din județul Vaslui sunt in continuare neracordate la rețelele publice de apa și canalizare, asta pentru ca nimeni nu i-a informat pe vasluienii cu venituri reduse ca pot beneficia de sprijin financiar din partea statului. Prin programul Prima Conectare, persoanele cu venituri mici pot primi, indirect, o finanțare de cel […] Articolul Programul Prima Conectare: sprijin de pana la 1.900 euro pentru racordarea la rețelele de apa și canalizare apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cu venituri mici mai au la dispoziție trei saptamani pentru a-și depune dosarul pe baza caruia pot primi 1.900 euro ca sa se branșeze sau sa se racordeze la rețelele publice de apa și canalizare, scrie Agenția de presa Rador. Citește și Medalii pentru sportivii de la CSM Pitești la un turneu…

- Pompierii din Mizil au salvat duminica un cațel care cazuse intr-o canalizare. Intervenția a fost dificila, deoarece gura de canal era ingusta. Pompierii au fost sesizați printr-un apel la 112. Pompierii au reușit sa scoata cațelul care era speriat și tremura, l-au ingrijit și i-au dat de mancare. „Pentru…

- Programul Prima Conectare vizeaza persoanele cu venituri reduse care pot beneficia, indirect, de o finantare de cel mult 1.900 de euro pentru a si bransa sau racorda casa la retelele publice locale sau regionale de apa si canalizare.Potrivit regulilor programului, banii nu pot fi ceruti autoritatilor…

- Micuța a dovedit ca e interesata sa afle cat mai multe despre aceasta afecțiune, astfel ca ea cauta mereu informații despre asta. „Trebuie sa va spun aceasta poveste și voi incerca sa o fac fara sa plang”, a inceput Emma Heming Willis postarea, vizibil emoționata. Apoi a relatat ca a avut o discuție…

- SPRIJIN… Romanii din categoriile vulnerabile vor primi o a treia tranșa de ajutor pe cardurile sociale “Sprijin pentru Romania”, pentru alimente și mese calde. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a treia tranșa de 250 de lei va fi incarcata pana pe 10 iunie. Ultima tranșa de…

- DUREROS… Jan Bigu, barbatul de 47 de ani, omorat pe 13 mai de propriul frate, intr-un accident cu tractorul, in satul Valea Lunga, comuna Vinderei, va fi inmormantat astazi! In urma sa ramane insa o situatie familiala extrem de dureroasa! Jan Bigu a lasat in urma patru copii, fiind singurul care asigura…

- PREGATIRI… Vasluienii vor putea casa 1.000 de rable prin Programul Rabla Local, de doua ori mai multe decat constanțenii. Consiliul Local Vaslui a adoptat, in ședința extraordinara de luni, proiectul de hotarare privind aprobarea participarii municipiului Vaslui la programul privind casarea autovehiculelor…

- ACTUALIZARE 22:30 111 persoane au fost arestate joi, in Franta, in cea de-a 11-a zi de mobilizare impotriva reformei pensiilor si 154 de politisti si jandarmi au fost raniti, dintre care „unii grav”, potrivit unui bilant provizoriu postat pe Twitter de ministrul de Interne Gerald Darmanin. „Sprijin…