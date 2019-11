In anul scolar 2019-2020, Agentia Nationala Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Vrancea, continua implementarea proiectelor nationale de prevenire a consumului de droguri in randul populatiei prescolare si scolare, care contribuie la indeplinirea atributiilor asumate de Agentia Nationala Antidrog si Ministerul Educatiei Nationale in cadrul Strategiei Nationale Antidrog 2013-2020. In acest […] Articolul Programe de formare a cadrelor didactice in domeniul prevenirii consumului de droguri, implementate de CPECA Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea…