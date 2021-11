Stiri pe aceeasi tema

- Program și orar Carrefour de 1 decembrie. Cum funcționeaza supermarket-ul de Ziua Romaniei. Vești noi pentru romanii care inca nu au apucat sa iși faca sesiunea de cumparaturi. Mulți se intreaba ce se intampla cu programul marilor magazine precum Kaufland in perioada 30 noiembrie-1 decembrie, dupa ce…

- Program și orar Kaufland de 1 decembrie. Cum funcționeaza supermarket-ul de Ziua Romaniei. Vești noi pentru romanii care inca nu au apucat sa iși faca sesiunea de cumparaturi. Mulți se intreaba ce se intampla cu programul marilor magazine precum Kaufland in perioada 30 noiembrie-1 decembrie, dupa ce…

- Program și orar Lidl de 1 decembrie. Cum funcționeaza supermarket-ul de Ziua Romaniei. Afla chiar acum ce programe eu magazinele de 1 decembrie și de Sfantul Andrei. Magazinele din Romania au fost puse in situații fara precedent in ultimul an, in contextul in care autoritațile au impus mai multe reguli…

- Cele mai mari magazine alimentare, Lidl, Kaufland sau Auchan, Cora, Carrefour, vor fi deschise și de sarbatori, de Sfantul Andrei, pe 30 noiembrie 2021, respectiv de Ziua Naționala, pe 1 decembrie 2021. Marile magazine au programul normal, intre orele 7-21, in funcție de fiecare lanț de supermarket…

- Cu ocazia zilelor de 30 noiembrie și 1 Decembrie 2021, supermarketurile și-au anunțat programul, avand in vedere ca aceste zile sunt libere. Spre deosebire de alti ani, anul acesta romanii au parte de o minivacanta de cinci zile de Sfantul Andrei si de Ziua Nationala a Romaniei. Totul pentru ca sarbatoarea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a anunțat ca circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in zilele de luni 29 noiembrie (zi libera stabilita pri Hotarare…

- Operatorul de salubritate Floricon Salub face unele precizari cu privire la programul de ridicare a deșeurilor menajere, in Campina și celelalte localitați ale zonei 7 a județului, cu ocazia celor doua sarbatori legale - 30 Noiembrie (Sfantul Andrei) și 1 Decembrie (Ziua Naționala).

Urmatoarea sarbatoare religioasa importanta este pe 30 noiembrie 2021, Sfantul Andrei, care este intr-o marți. Aceasta este legata de o alta zi libera: 1 decembrie, Ziua Naționala, care cade intr-o...