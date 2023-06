Stiri pe aceeasi tema

- Forțele speciale italiene au luat cu asalt o nava de marfa care plecase din Turcia cu destinația Franța, dupa ce echipajul a fost atacat de un grup de 15 pasageri clandestini, scrie The Guardian. "Permission de monter a bord" ..Italian San Marco commando retaking control of Turkish flag roll-off cargo…

- Un fost oficial al serviciilor americane de informații care a condus o analiza a fenomenelor anormale neidentificate in cadrul unei agenții a Departamentului Apararii a spus ca guvernul Statelor Unite deține vehicule extraterestre „intacte și parțial intacte”, informeaza The Guardian.

- Anunțul a fost facut de un important donator al campaniei republicanilor și a lui Donald Trump, care și-a anunțat o noua candidatura pentru Casa Alba in 2024.John Rumpel, un om de afaceri din Florida care contribuie major la campania politica a lui Donald Trump, a anunțat ca fiica sa Adina Azarian,…

- Moment penibil pentru un partid politic din Austria dupa alegerile interne pentru alegerea liderului – din cauza unei greșeli intr-un tabel Excel a fost anunțat greșit caștigatorul, relateaza The Guardian.

- O lumina stralucitoare pe cerul orașului Kiev a provocat confuzie și teama, autoritațile orașului spunand ca a fost cauzata de un satelit NASA care a reintrat in atmosfera, in timp ce agenția spațiala americana a negat implicarea, transmite The Guardian . O „lumina stralucitoare” a fost observata deasupra…

- Femeile cu niveluri mai ridicate in sange de „substanțe chimice pentru totdeauna” sau „chimicale permanente” (PFAS) au o șansa cu 40% mai mica de a ramane insarcinate in decurs de un an, potrivit unui prim studiu despre efectul acestor substanțe asupra fertilitații feminine. Studiul a fost efectuat…

- Este vorba despre substante perfluoroalchilate (PFAS) ce pot avea efecte negative asupra sanatații. Investitorii instituționali care controleaza active in valoare de 8 trilioane de dolari au cerut in noiembrie 2022 eliminarea treptata a acestor substanțe. Un tsunami de procese in instanța in SUA, impreuna…