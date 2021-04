Program Metrorex de sărbători: cum vor circula metrourile de 1 mai și de Paște Bucureștenii care au de gand sa mearga cu metroul in urmatoarele zile trebuie sa afle ce program are Metrorex de sarbatori. Iata deci cum vor circula metrourile de 1 mai și de Paște. Spre deosebire de programul magazinelor sau al mall-urilor, metrourile vor funcționa in continuare in urmatoarele zile, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, pe toate magistralele, anunța Metrorex. Astfel, in zilele de 30 aprilie, 1, 2 și 3 mai 2021, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, pe toate magistralele. Program Metrorex de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

