Stiri pe aceeasi tema

- Briefing organizat de Ministerul Afacerilor Interne privind masurile MAI in perioada sarbatorilor Pascale, restricții, recomandari și informații actualizate cu privire la acțiunile serviciilor MAI in vederea prevenirii raspandirii COVID-19.

- Slujba de Inviere nu poate fi ascultata din strada sau din masina, deoarece acest motiv de parasire a domiciliului nu se afla printre cele prevazute de Ordonantele Militare in declaratia pe propria raspundere, informeaza autoritatile. „Petrecerile” de Paste sunt insa permise, dar fara musafiri: pot…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ a transmis vineri un nou comunicat, prin care atrage atenția asupra masurilor de luat in zilele urmatoare, in apropierea sarbatorilor de Paște. „In apropierea sarbatorilor pascale, la magazinele alimentare și in piețe…

- Pentru a va proteja pe dumneavoastra, pentru a va proteja familia, respectați Ordonanțele Militare și ATENȚIE: Pastrați distanțarea sociala și evitați aglomerațiile. Nu transformați febra cumparaturilor in alt fel de febra. Respectați indicațiile din magazine și pastrați distanța. Respectați orarul…

- Cescatorii de ovine ca isi pot sacrifica mieii in abatoarele autorizate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, cu respectarea tuturor regulilor de igiena si siguranta alimentara.

- Bisericile vor ramane inchise pe toata durata sarbatorilor de Paște, dupa cum a anunțat miercuri Sfantul Sinod, organul suprem al Bisericii Ortodoxe a Greciei, in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit Agerpres.Biserica Ordodoxa a gasit o cale de mijloc.

- DECIZIE… Dupa o perioada de incertitudine, in care au existat intrebari daca examinarile pentru proba practica sau teoretica pot continua in judetul Vaslui, ieri, pe baza decretului care instituie starea de urgenta, s-a decis ca toate aceste examene sa fie sistate pana la data de 17 aprilie 2020, adica…

- Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat in aceasta seara ca școlile raman inchise pana dupa Paște, potrivit unei declarații pentru Hotnews.ro. Oficialul a spus ca „in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem școlile inchise. Pana dupa Paște…