Program european de sprijinire a companiilor active în sectorul cultural independent Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutor in valoare de 610.000 euro (aproximativ trei milioane de lei) lansata de autoritatile romane pentru sprijinirea companiilor active in sectorul cultural independent din Bucuresti, in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Masura a fost aprobata conform Cadrului temporar privind ajutorul de stat. Conform schemei, ajutorul va lua forma subventiilor directe. Scopul schemei este de a atenua lipsa lichiditatilor cu care se confrunta beneficiarii, din cauza masurilor restrictive… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

