Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca, in București, incepand de miercuri, 23 iunie, ora 12.00 și pana vineri, 25 iunie, ora 21.00, continua ploile torențiale și vijeliile, iar temperaturile vor urca pana la 36 de grade Celsius.Prognoza speciala pentru Bucuresti emisa de Administația Naționala de Meteorologie arata…

- Meteorologii anunta, in prognoza speciala pentru Capitala, ca in a doua parte a zilei de duminica, 13 iunie, vor fi ploi torentiale, descarcari electrice si posibil grindina. Ploile vor continua si in urmatoarele doua zile, iar temperaturile maxime nu vor depasi 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil…

- Meteorologii au actualizat duminica prognoza speciala emisa pentru Bucuresti. Pana miercuri vremea se mentine instabila si racoroasa. Temperaturile minime ajung și la 10 grade. Duminica, cerul va fi...

- Meteorologii au actualizat, duminica, prognoza speciala emisa pentru Bucuresti, unde pana miercuri va ploua torențial, iar vremea va fi racoroasa. Marți dimineața, temperaturile vor scadea pana la 10 grade Celsius.

- Meteorologii au actualizat vineri prognoza speciala emisa pentru Bucuresti. Pana duminica seara se anunța ploi. Temperaturile maxime vor fi de 24 - 25 de grade, iar cele minime de 13 - 16 grade. Indeosebi in cursul dupa-amiezelor vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice…

- Meteorologii au actualizat vineri prognoza speciala emisa pentru Bucuresti. Pana duminica seara se anunța ploi. Temperaturile maxime vor fi de 24 - 25 de grade, iar cele minime de 13 - 16 grade. Indeosebi...

- Meteorologii au emis prognoza meteo speciala pentru București. Temperaturile scad mult sub normalul perioadei. Temperaturile vor ajunge pana la maxime de 14 – 17 grade și vor fi frecvente ploi cu descarcari electrice. Meteorologii spun ca pana marți vremea va fi in general instabila și racoroasa. Cerul…

- In contextul in care, joi, 27 mai, au fost emise doua alerte meteo – o atenționare COD GALBEN de vreme instabila și o avertizare COD PORTOCALIU de ploi abundente (VEZI AICI), s-a aflat ca veștile despre vremea din București, in perioada imediat urmatoare, nu sunt nici ele prea imbucuratoare, cel puțin…