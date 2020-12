Prognoza meteo pentru 14 zile: Avertisment emis de meteorologi Meteorologii anunța vreme rece pentru urmatoarele doua saptamani. Temperaturile vor crește insa ușor de miercuri, 2 decembrie, pana in jurul valorilor de 12-13 grade. Nu pentru mult timp insa. Vremea in Transilvania In prima saptamana, in Translivania temperaturile se vor situa in jurul valorilor de 1-2 grade celsius. Pana pe 6 decembrie, maximele vor crește pana in jurul valorilor de 9-10 grade. In a doua parte a intervalului, temperaturile maxime vor ajunge la 5-6 grade. In a doua saptamina scad temeperaturile pana la media de -1 grad celsius. Sunt anunțate precipitații sub forma de ninsori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

