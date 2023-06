Prognoza meteo: cod galben de furtuni violente - alertă meteo de fenomene extreme imediate Prognoza meteo a fost actualizata, miercuri dimineața, de Administrația Naționala de Meteorologie. Potrivit ultimelor date meteo, procesul de racire continua in țara noastra, ploile lovind cu putere mai multe regiuni. Prognoza meteo pe o luna. Schimbari radicale: revin ploile, temperaturile scad ușor. Cum va fi vremea pana pe 27 iulie Prognoza meteo emisa de ANM anunța ploi și vijelii in mai multe regiuni ale țarii. Meteorologii au emis o atenționare nowcasting cod galben de fenomene extreme . Sunt așteptate furtuni cu grindina. Cod galben valabil de la : 28-06-2023 ora 12:20 pana la : 28-06-2023… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

