Profitul net al Grupului danez LEGO a crescut cu 140% în primul semestru, la 846 milioane euro “LEGO a anuntat astazi rezultatele financiare si operationale pentru primele 6 luni ale anului, pana la 30 iunie 2021. Acestea au inregistrat o crestere de 46% fata de aceeasi perioada a anului trecut, atingand valoarea de 23 miliarde coroane daneze (3 miliarde euro). Cifrele de vanzari au crescut cu 36%, un ritm superior mediei industriei jucariilor, reprezentand astfel o crestere a cotei de piata atat la nivel global cat si in cele mai importante piete in care activeaza compania”, anunta grupul. Profitul operational a fost de 8 miliarde DKK (1 miliard euro), o crestere de 104% in comparatie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD a prezentat soluțiile pe termen scurt privind creșterea prețurilor la electricitate și gaze naturale, propunand adoptarea unei legi care sa duca la plafonarea prețului la nivelul mediei ultimelor 6 luni și subvenționarea a 50% din scumpirea rezultata in facturile populației, a declarat deputatul…

- Criza economica, și mai nou politica, in care se adancește Romania a devenit prilej pentru opoziție sa vina cu noi declarații. Marcel Ciolacu dorește creșterea salariului minim. Cifrele inaintate de PSD nu sunt atat de mari, pe cat se crede, dar pot fi semnificative, mai spune Marcel Ciolacu. Romania…

- Costul gazelor a atins un nivel record pentru acest moment al anului in majoritatea pietelor internationale importante si se pare ca va continua sa creasca, ceea ce risca sa afecteze revenirea din pandemia de COVID-19.

- In ciuda faptului ca e un an extrem de dificil pentru agricultori, in care fermierii au fost afectați de scumpirea combustibilului și de lipsa pieței de desfacere, producția de cereale nu a avut de suferit. Pentru scumpirea painii la noi in țara, ministrul Oros da vina pe recolta slaba la nivel global.„Intotdeauna…

- Profitul net al Grupului BRD a fost de 626 milioane lei in semestrul I 2021 in comparatie cu 415 milioane lei in semestrul I 2020, in crestere cu 50,9% in dinamica anuala, fiind sustinut de o activitate comerciala solida si reversari nete in costul riscului, a anuntat marti banca. "Bazandu-se pe activitatea…

- Cheltuielile cu dobanzile se vor ridica la cel putin 17,7 mld. lei in 2021, o suma record, mai mare fata de 2020 cu 3,2 mld. lei, arata calculele ZF pe baza executiei bugetare la 6 luni, potrivit Mediafax. Ca pondere in PIB, cheltuielile cu dobanzile ar putea fi intre 1,4 si 1,6%, avand in…

- Banca Nationala a Romaniei confirma cresterea economica "peste asteptari", a transmis, marti, premierul Florin Citu, care a adaugat ca Guvernul, prin masurile adoptate, "a reusit sa faca performanta impreuna cu toti actorii din sectorul privat". Seful Executivului a prezentat, intr-o postare…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a urcat, la finele primelor cinci luni din 2021, la aproximativ 527,5 miliarde de lei, fata de 526,7 miliarde de lei, dupa primele patru luni, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor. Raportat la PIB, datoria guvernamentala…