Profesorii vor fi obligați să sune la 112 dacă observă că un copil vine bătut de părinți Profesorii vor fi obligați sa sune la 112 daca observa ca un copil vine batut de parinți Angajații din unitațile de invațamant preuniversitar vor fi obligați sa ia masuri daca observa sau au suspiciunea ca un copil, elev sau preșcolar, este victima violenței in afara școlii, se arata intr-un proiect de regulament pentru gestionarea cazurilor de violenta in scoli pus in dezbatere publica de Ministerul Educației, relateaza Adevarul.

Sursa articol: Botosani24.ro

- Angajații din unitațile de invațamant preuniversitar vor fi obligați sa ia masuri daca observa ca un copil este victima violenței in afara școlii, se arata intr-un proiect de regulament pentru gestionarea cazurilor de violenta in scoli pus in dezbatere publica.

- Angajatii din unitatile de invatamant preuniversitar care observa semne sau comportamente ale copiilor in baza carora au suspiciuni ca acestia sunt victime ale violentei in afara scolii sunt obligati sa ia masuri și sa anunte, dupa caz, fie familia copilului, fie autoritatile. Prevederea apare intr-un…

- Angajatii din unitatile de invatamant preuniversitar care observa semne sau comportamente ale copiilor in baza carora au suspiciuni ca acestia sunt victime ale violentei in afara scolii sunt obligati sa ia masuri, sa anunte, dupa caz, fie familia copilului, fie autoritatile, daca familia este cea suspectata…

- Angajatii din unitatile de invatamant preuniversitar care observa semne sau comportamente ale copiilor in baza carora au suspiciuni ca acestia sunt victime ale violentei in afara scolii sunt obligati sa ia masuri, sa anunte, dupa caz, fie familia copilului, fie autoritatile, daca familia este cea suspectata…

