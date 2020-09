Profesorii nu vor mai folosi catalogul în clase. Cum vor pune notele In contextul pandemiei de COVID-19, profesorii ar putea sa schimbe metoda clasica de a pune note și absențe elevilor. Aceștia nu vor mai intra in clase cu catalogul. Printre schimbarile ce vor avea loc in noul an școlar 2020 – 2021 din cauza pandemiei de COVID-19, se numara și modul in care profesorii vor trece in cataloage notele și absențele elevilor. Aceștia ar putea folosi agende personale pentru a-și nota datele necesare sau ar putea folosi un catalog electronic. Citește și: Parinții nu vor mai da declarație pe propria raspundere pentru a-și trimite copiii la școala „Catalogul poate fi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

