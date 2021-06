Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a vorbit despre cazul de bullying de la Timișoara, in care o fata cu nevoi speciale era harțuita de doua colege, in cadrul unei dezbateri organizate de Salvați Copiii.

- "Profesorii sunt cea mai numeoasa categorie profesionala care s-a vaccinat. 60% dintre dascali s-au vaccinat, este mult peste nivelul oricarei alte categorii, este cam dublu, in condițiile in care media naționala este undeva pe la 30%", a declarat Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, la Realitatea Plus.Campeanu…

- Ritmul de vaccinare in randul profesorilor a scazut foarte mult, ajungand de la cateva mii pe zi la 200 - 300, spune ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Cimpeanu a declarat, la Digi24, ca datele de azi arata ca sunt 155.000 de angajați din invațamant vaccinați, din care peste 140.000 au facut…

- Enervate la culme de presiunile facute asupra ministrului Educației, cadrele didactice au ripostat, susținand ca parinții sunt cei care ar trebui obligați sa se vaccineze, și nu profesorii. Și aceasta pentru ca nu cadrele didactice ii infecteaza pe copii, ci invers. Totodata, sindicatele din Educație…

- Un numar de 135.000 de angajați din sistemul de invațamant au fost vaccinați anti-COVID-19, dintre care 45.000 au primit și doza de rapel, a anunțat Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, care a precizat ca datele nu includ imunizarile efectuate miercuri și joi, precum și ca au fost vaccinate aproape…

- La finele lunii trecute, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, era foarte optimist afirmand ca nu ne vom mai intoarce la inchiderea totala a scolilor, cel mai probabil punandu si mari sperante in vaccinari. Iata ca, din prima saptamana de scoala, aproximativ 300 de elevi au fost depistati pozitiv, adica…

- ”Nu vad de ce s-ar pune in discuție luni, 15 martie, inchiderea tuturor școlilor din București, atata vreme cat suntem, și speram cu toții sa ramanem, departe de pragul de 6 la mie in București. Pana la pragul legal stabilit de 6/1.000, in calitate de Ministru al Educației, nu voi fi de acord cu inchiderea…

- Sorin Cimpeanu a reușit sa-i convinga pe specialiștii cooptați de guvern in Comitetul Național pentru Situații de Urgența sa permita elevilor din clasele terminale sa faca școala cu prezența fizica chiar și in localitațile cu scenariul roșu. Vlad Voiculescu a acceptat cu greu, punand o condiție:…