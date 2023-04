Profesori ieşeni, prezenţi la un curs despre bullying în Spania Patru profesori de la Scoala Gimnaziala Letcani au participat la cursul de formare „Gestionarea eficienta a comportamentului la clasa si strategii antibullying", din cadrul proiectului Erasmus^ „Let"s join forces!". Activitatea s-a desfasurat in perioada 3-7 aprilie, in Barcelona, Spania. La intalniri au participat si reprezentanti de la alte scoli din Germania, Irlanda si Romania. Scopul principal al activitatilor derulate a fost acela de a oferi participantilor instrumente si resurse petru combaterea bullyingului in scoli, in comunitatile de elevi. Au fost organizate prezentari si discutii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume in care timpul pare ca ne scapa printre degete, puțini oameni iși mai gasesc ragaz sa citeasca, indiferent de cat de conștienți suntem de beneficiile lecturii. Audiobookurile, insa, sunt din ce in ce mai populare, un raport publicat in 2021 de Oficiul pentru Proprietate Intelectuala al Uniunii…

- Sistemul actual de impozitare a vehiculelor in Romania trebuie actualizat pentru a descuraja treptat detinerea vehiculelor poluante, arata reprezentantii unei companii de consultanta.Potrivit lui Dragos Fundulea, principal Roland Berger Bucuresti, elemente alternative ce ar putea fi luate in considerare…

- Datele transmise de Eurostat arata ca Romania se claseaza printre ultimele locuri in ceea ce privește nivelul de trai din Europa, și asta pentru ca, in acest moment, puterea de cumparare de la noi din țara este mai mica cu 23 de procente fața de media Uniunii Europene. Daca ne uitam, insa, la vecinii…

- Franta a propus o intalnire, pentru marti, cu alte 12 tari ale Uniunii Europene, intre care si Romania, cu scopul de a construi o alianta de state care sa sustina energia nucleara in politicile energetice ale UE, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele PSD a mai declarat ca ”este momentul sa avem o economie bazata pe productie, nu pe consum, de a veni iarasi cu un program de guvernare corect, care va prelua ce nu s-a reusit acum din programul de guvernare al coalitiei”. ”Va trebui sa venim si sa ne asumam lucruri concrete, lucruri care…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca este posibil ca sistemul de taxare sa fie modificat, astfel incat marile companii sa plateasca un impozit de 1% pe cifra de afaceri.„Asta nu inseamna sa venim cu impozite noi. Nu vor exista impozite mai mari la capitalul romanesc, la IMM-uri, la Horeca, sunt…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Braila, ca este momentul sa avem o economie bazata pe productie, nu pe consum, de a veni iarasi cu un program de guvernare corect, care va prelua ce nu s-a reusit acum din programul de guvernare al coalitiei. El a anuntat ca nu vor exista impozite mai…

- Presedintele PSD a mai declarat ca ”este momentul sa avem o economie bazata pe productie, nu pe consum, de a veni iarasi cu un program de guvernare corect, care va prelua ce nu s-a reusit acum din programul de guvernare al coalitiei”. ”Va trebui sa venim si sa ne asumam lucruri concrete, lucruri care…