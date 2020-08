Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o analiza a rezultatelor finale de la examenul de titularizare, Inspectoratul Școlar Județean Neamț anunța o rata de promovabilitate de 62,55% anul acesta. Este cea mai mare rata de promovare, fața de 44,82% in anul 2019 și de 52,14% in anul 2018. Notele finale la scris au fost afișate in 11 august,…

- Zeci de profesori din Alba au depus contestații dupa publicarea rezultatelor la Titularizare 2020. Majoritatea sunt profesori de Educație fizica, dar au fost nemulțumiți de note și educatori sau invațatori. Potrivit datelor IȘJ Alba, marți și miercuri au fost inregistrate 87 de contestații la proba…

- 86,96% rata de promovare a concursului național de titularizare, sesiunea 2020 (inainte de contestații), in județul Vrancea (307 note peste 5,00, din 353 de lucrari evaluate și notate) Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a centralizat rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba…

- Primele rezultate la titularizare 2020, concurs la care s-au prezentat peste 27.000 de candidați, au fost afisate marți, 4 august, pe site-ul titularizare.edu.ro. Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar s-a desfașurat in 29 iulie.

- Ministerul Educatiei anunta ca 32 de profesori au fost prinsi copiind la proba scrisa din cadrul examenului de titularizare. Acestia vor ramane fara catedra in anul scolar 2020-2021.Ministerul Educatiei precizeaza ca la proba scrisa din cadrul examenului de titularizare din invatamantul preuniversitar…

- • La 17 discipline dintre cele 35 de concurs – promovabilitate de 100%, iar la 7 dintre ele – promovabilitate ZERO! • Ieri s-a desfasurat si examenul de titularizare N. Dumitrescu Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, in luna iulie sunt programate mai multe examene, de data aceasta…

- Au fost 56 de absenți la proba scrisa de miercuri in cadrul examenului de Titularizare 2020, in Alba. In total, au fost inscriși 537 candidați, dintre care 89 din promoția curenta. Testarea dureaza patru ore și este organizata in doua centre, la Alba Iulia. Potrivit datelor transmise pentru Alba24 de…

- Au inceput inscrierile la Titularizare, in Timiș, iar un cititor ne-a trimis fotografii in care se poate observa cum oamenii stau in fața locațiilor unde are loc depunerea dosarelor, deși se spunea ca acestea pot fi depuse și online. In Timiș au aparut mai multe focare de Covid-19 in ultimele zile,…