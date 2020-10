Stiri pe aceeasi tema

- Alte cinci noi persoane au fost arestate in noaptea de vineri spre sambata dupa decapitarea unui profesor de istorie in apropierea unui colegiu dintr-o suburbie vestica a Parisului, ridicand la noua numarul persoanelor retinute in acest dosar, informeaza AFP, citand o sursa judiciara.Printre…

- Patru persoane, intre care un minor, au fost retinute in noaptea de vineri spre sambata dupa decapitarea unui profesor de istorie langa un colegiu din Conflans-Sainte-Honorine, in suburbiile vestice ale Parisului, a anuntat o sursa judiciara, relateaza AFP.

- Un profesor de istorie la colegiul-liceu Bois d’Aulne a fost decapitat, vineri, linga Paris, dupa ce, de curand, le-a aratat elevilor sai caricaturi cu Profetul Mohamed, in timpul unei ore de libera exprimare. Acestea au fost publicate de revista satirica Charlie Hebdo. In jurul orei 17:00, in Eragny,…

- Patru persoane, intre care un minor, au fost retinute in noaptea de vineri spre sambata dupa decapitarea unui profesor de istorie langa un colegiu din Conflans-Sainte-Honorine, in suburbiile vestice ale Parisului, a anuntat o sursa judiciara, relateaza AFP. Aceste persoane provin din cercul familial…

