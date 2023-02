Un profesor de informatica din Gorj a fost reținut de polițiști dupa ce ar fi intreținut relații sexuale cu o eleva, in varsta de 16 ani. Profesorul de informatica a intrat in vizorul polițiștilor, dupa ce o femeie din comuna Logrești a sesizat faptul ca fiica sa minora ar fi intreținut relații sexuale cu acesta. Femeia i-ar fi prins pe cei doi in timp ce intrețineau relații sexuale intr-un apartament din Targu Jiu și a sesizat poliția. In urma cercetarilor, polițiștii au descoperit ca profesorul de informatica ar fi intreținut relații cu minora in perioada iulie-noiembrie 2022. Barbatul va fi…