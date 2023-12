Stiri pe aceeasi tema

- Cursa pentru supremație in materie de servicii AI este acerba. Ultima mutare a fost efectuata de Google, care intenționeaza sa preia OpenAI – Microsoft, puncteaza analistul XTB Claudiu Cazacu.

- Traim in era vitezei, iar timpul incepe sa fie din ce in ce mai prețios. Specialiștii in Resurse Umane au facute cateva analize cu ce se va intampla pe piața muncii in urmatorii ani, pana in 2030.

- Humane, un pionier in domeniul inteligenței artificiale (AI), a lansat Ai Pin, un dispozitiv personal AI revoluționar. Lansarea acestui dispozitiv marcheaza un moment de cotitura in tehnologia personala de consum. Ce poate face gagetul? Ai Pin combina inovația hardware cu puterea AI și un design intuitiv,…

- Doua cotidiene din estul Franței, L'Est Republicain și Vosges Matin, vor testa utilizarea ChatGPT „in cadrul strict al verificarii și corectarii conținutului prezentat de corespondenții noștri de presa locala”, a anunțat miercuri proprietarul lor, grupul Ebra, citat de AFP.

- Un sistem automatizat de recunoaștere a durerii, care utilizeaza inteligența artificiala (AI) devine un instrument suplimentar pe care medicii l-ar putea folosi pentru detectarea durerii pacienților, potrivit unei cercetari prezentate in cadrul reuniunii anuale a Societații Americane de Anestezie.

- Releva, o platforma de ultima generație personalizata pentru eCommerce, anunța lansarea oficiala in Romania. Datorita experienței vaste in ceea ce privește creșterea conversiilor, valorilor medii ale comenzilor, loialitații clienților și a veniturilor generale, Releva propune o soluție inovatoare…

- OpenAI, compania din spatele ChatGPT, exploreaza crearea propriilor cipuri de inteligenta artificiala si a mers pana la evaluarea unei potentiale tinte de achizitie, potrivit unor persoane familiare cu planurile companiei, transmite Reuters.Compania nu a decis inca sa mearga mai departe, potrivit…

- Comisia Europeana a colectat in mod informal opinii cu privire la practicile potential abuzive din sector pentru unitatile de procesare grafica (GPU), utilizate pentru lucrul cu inteligenta artificiala si pentru jocuri, pentru a intelege daca este nevoie de interventie viitoare, se arata in articolul…