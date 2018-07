Profesia contabilă, sărbătorită de Filiala CECCAR VRANCEA Ziua Naționala a Contabilului Roman, eveniment cu tradiție, ajuns la cea de-a XIV-a ediție in anul 2018, susține și promoveaza profesia contabila din Romania, fiind o sarbatoare a vieții contabile din țara noastra. Incepand din acest an, aniversarea specialiștilor contabili – membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) – și a performanțelor lor profesionale are loc la data de 13 iulie. In urma cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al Romaniei a aprobat Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți… Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din acest an, aniversarea specialistilor contabili – membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) – si a performantelor lor profesionale are loc la data de 13 iulie. In urma cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al Romaniei a aprobat Legea…

- Contabilii, cei care stau in spatele fiecarei afaceri de succes, se pregatesc de sarbatoare. Vineri, 13 iulie, intr-un cadru festiv și solemn va fi marcata Ziua Naționala a Contabilului Roman. Decizia de a sarbatori Ziua Contabilului pe 13 iulie și nu pe 21 septembrie, a fost luata dupa ce s-au analizat…

- Ziua Naționala a Contabilului Roman, eveniment cu tradiție, ajuns la cea de-a XIV-a ediție in anul 2018, susține și promoveaza profesia contabila din Romania. Incepand din acest an, aniversarea specialiștilor contabili – membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din…

- SDN informeaza ca pe DN2D, intre km 63-91 sunt cateva puncte unde s-au acumulat aluviuni. Se intervine cu mijloace specifice. Circulația nu este intrerupta. Pana la ora 13.00 s-au inregistrat 12 intervenții pentru evacuarea apei acumulate in subsolurile cladirilor sau in curțile gospodariilor.…

- Din cele aproape 7,5 milioane de gospodarii din Romania, peste 2,6 milioane de gospodarii au copii in intretinere, ceea ce reprezinta 35% din numarul total de gopsodarii, potrivit datelor Eurostat aferente anului 2017. Anul trecut, in UE existau 220 de milioane de gospodarii, din care in…

- La ora 12.30, la Cimitirul Eroilor a avut loc ceremonia militara de reinaugurare a cimitirului unde sunt ingropati mii de ostasi romani si straini, iar de la ora 13.00 se desfasoara cea mai mare parada internationala organizata vreodata la Buzau, la care iau parte aproape 1.000 de militari…

- Trei cutremure s au produs astazi in Romania.Ultimul seism s a inregistrat in aceasta dupa amiaza. la ora 13:54 si s a produs in Zona seismica Vrancea. Cutremur a avut magnitudinea 2 pe scara Richter, la adancimea de 27km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Marasesti 9km , Focsani…

- Anul 2018, anul Centenar. Marașești, pamant al jetfei, martor tacut al nemuririi miilor de luptatori care s-au jertfit pentru neam și țara, pentru credința și libertate, pentru unitate și independența. Col.(r.) Ion Durnescu, cetațean de onoare al orașului Marașești,…